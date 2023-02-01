1 февраля Государственную таможенную службу Украины ожидали большие потрясения – глава фракции "Слуга Народа" в парламенте Давид Арахамия объявил, что весь руководящий состав органа будет отправлен в отставку.

Об этом Давид Арахамия написал в своем телеграмм-канале. До этого исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы Украины является Вячеслав Демченко.

В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк объявил, что исполняющим обязанности Государственной таможенной службы станет заместитель Демченко – Сергей Звягинцев.

"Да – увольняют главный состав таможни) И.о. будет пока один из заместителей: Сергей Звягинцев", – сообщил Ярослав Железняк.

Сергей Звягинцев – довольно неизвестное лицо, о котором мало что известно. Однако его фамилия уже успела попасть в скандал в 2021 году, когда на взятке был задержан начальник Ивано-Франковской таможни Святослав Пересунько. В то время Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора нейтрализовали масштабную схему систематической угрозы управления государством в сфере деятельности Государственной таможенной службы Украины.

Правоохранители разоблачили схему поборов с субъектов внешнеэкономической деятельности, организованную одним из руководителей региональных таможен Гостаможслужбы Украины, которая действовала в зоне деятельности Кропивницкой и Ивано-Франковской таможен. Пересунькко создал группу лиц, координированную через своего помощника, который в свою очередь передавал указания, направленные на сбор с субъектов ВЭД неправомерной выгоды, а также аккумулировал и передавал руководителю региональной таможни собранные средства.

Чиновники таможни использовали несанкционированное визуальное наблюдение и ряд посредников с целью конспирации и предотвращения документирования организованной преступной деятельности. В то же время, правоохранители задокументировали все этапы вертикали передачи неправомерной выгоды.

Как позже написал журналист Евгений Плинский, задержанный Святослав Пересунько был протеже заместителя председателя Гостаможслужбы Сергея Звягинцева, который становится исполняющим обязанности председателя службы.

"Пересунько считается человеком заместителя председателя таможни Сергея Звягинцева, которого тот и привел в команду Рябикина, поручившись за его добродетель. Недавно Пересунько руководил Кропивницкой таможней, но после того как ушел Павел Борисович, пошел на Ивано-Франковске. Как видим, очень удачно. по Пересунько – в большей степени бьет именно по Звягинцеву, которого без Рябикина будут активно "качать" такими кейсами, – писал журналист Евгений Плинский.