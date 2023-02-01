Американский военный Гарри Табах сообщил, что США потопят российский фрегат еще до того, как россия попытается запустить ракету.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Они (россияне – Ред.) говорят, что идут на Америку с ядерными боеголовками. Зачем вы идете с ядерными боеголовками к берегам Америки? Чтобы вас там потопили? Если идет фрегат, то я не совсем понимаю, почему он один плывет там. Корабли с ядерным боезарядом на борту идут всегда в сопровождении других кораблей», - сообщил Гарри Табах.

По словам американского военного, фрегат россии «Адмирал Горшков», который плывет к берегам США, - это просто какое-то хулиганство со стороны рф. Как подчеркнул Гарри Табах, этот шаг россии никого не пугает, он просто подтверждает, что рф ведет себя непрофессионально.

«Я думаю, они даже не успеют запустить (ракету – Ред.), их потопят еще до этого. Как только они включат радары, навигацию, откроют люки, в этот люк прилетит им», - заявил Гарри Табах.

Как писала ранее Politeka, россия стягивает все силы, названы сроки нового удара: «Главные бои еще впереди».

Также Politeka сообщала, что Роман Цимбалюк заявил, что россия любой повод будет использовать, чтобы дискредитировать Украину и украинских военных.