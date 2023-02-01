Американский военный Гарри Табах сообщил, что США потопят российский фрегат еще до того, как россия попытается запустить ракету.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Они (россияне – Ред.) говорят, что идут на Америку с ядерными боеголовками. Зачем вы идете с ядерными боеголовками к берегам Америки? Чтобы вас там потопили? Если идет фрегат, то я не совсем понимаю, почему он один плывет там. Корабли с ядерным боезарядом на борту идут всегда в сопровождении других кораблей», - сообщил Гарри Табах.
По словам американского военного, фрегат россии «Адмирал Горшков», который плывет к берегам США, - это просто какое-то хулиганство со стороны рф. Как подчеркнул Гарри Табах, этот шаг россии никого не пугает, он просто подтверждает, что рф ведет себя непрофессионально.
«Я думаю, они даже не успеют запустить (ракету – Ред.), их потопят еще до этого. Как только они включат радары, навигацию, откроют люки, в этот люк прилетит им», - заявил Гарри Табах.
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