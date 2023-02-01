Обыски связаны с делом о махинациях в компаниях «Укртатнефть» и «Укрнефть», а именно растратой нефтепродуктов на 40 млрд грн и уклонением от уплаты таможенных платежей.

Инициативы государства отстаивать свои интересы в конфликтах с олигархией, при условии отсутствия давления на исполнительную и судебную ветви власти, «незаангажированности» выполнения соответствующих функций являются вполне справедливым шагом в построении здоровой конкурентной среды, благоприятной для бизнеса.

Борьба с «властью немногих» – курс, поддерживаемый украинским обществом и западными партнерами. Олигархическое пространство, перманентно демонстрирующее возмутительные кейсы с убытками для государства и граждан, необходимо нивелировать путем понятных, прозрачных подходов в пределах действующего законодательства.

В Украине после победы должны формироваться честные и равные правила ведения бизнеса для всех, которые будут четко регулировать создание и развитие малых и средних предприятий, предоставлять возможность развиваться как государству, так и предпринимателям с обязательной уплатой налогов и устойчивостью системы. В таких условиях инвестиционный имидж страны будет благоприятным для будущего восстановления и органической интеграции в европейское пространство.



Автор Павел Матияш, директор финансовой компании Activitis.