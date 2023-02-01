Идеолог Олесь Доний рассказал, кто может занять президентское кресло россии после путина, и предупредил, какие это может представлять риски для нас и мира.

Об этом он рассказал по каналу Павла Себастьяновича.

«Я сразу с 24 февраля говорил, что до смерти путина я не вижу реальных возможностей для завершения войны. Он есть зло, он сатана, и пока он жив, опасность будет всегда», - подчеркивает Олесь Доний.

В то же время он отмечает, что стоит подумать и о том, кто придет после путина. Как рассуждает эксперт, это может быть кто-то более либеральный, например, навальный, но лишь условно, поскольку он Крым считает бутербродом и возвращать не собирается, или даже кто-то хуже, чем кадыров или пригожин.

«Но если изучать историю россии, то она как синус. То есть она не идет по восходящей. Соответственно, после смерти любого диктатора его окружение пытается либерализироваться. Как пример, после смерти Сталина у Хрущева и компании руки были тоже по локоть в крови, они также были задействованы в репрессии, но у них был консенсус после Сталина либерализироваться», - рассказывает Олесь Доний.

Следовательно, констатирует идеолог, даже странно, что не было даже каких-то попыток убрать путина физически. По его мнению, западные разведки могут иметь страх перед таким развитием событий из-за того, что тогда неизвестно, что будет с ядерным оружием.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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