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Пока в стране идет война, пока украинские защитники уже год сидят в окопах без ротации, потому что на фронте не хватает людей, прокуроры, привыкшие к сытой жизни, пользуясь своей броней от мобилизации, видимо, сильно переутомились и решили съездить на шоппинг. ЕС.

Пока прокурор Ивано-Франковской области Игорь Настасяк публично объявил, что отменил свою броню от мобилизации и готов служить в ВСУ, если ему придет повестка из военкомата, его коллеги в Закарпатье, пользуясь броней, катаются отдыхать в Европу. Об этом сообщает Rupor.

По данным источников в Государственной пограничной службе Украины, заместитель прокурора Закарпатской области Павел Русняк в декабре 2022 выехал на территорию Евросоюза. По данным его коллег, Русняк ездил отдыхать в отпуск и выбрал для этого одну из европейских стран.

Очевидно, следуя примеру одного из топ-менеджеров областной прокуратуры, руководитель Тячевской окружной прокуратуры Закарпатской области Владимир Жилкин не отказал себе в поездке в Европу, и 20 января 2023 пересек границу Украины с Венгрией через КП ”Лужанка”.

”Пока в стране идет война, пока наши защитники уже год сидят в окопах без ротации, потому что на фронте не хватает людей, прокуроры, привыкшие к сытой жизни, пользуясь своей броней от мобилизации, видимо, сильно переутомились и решили съездить на шоппинг в Европу”, – отмечает в комментарии изданию собеседник в Госпогранслужбе.

Павел Русняк. Фото: ”Закарпатье онлайн”

Павел Русняк занимает свой пост уже более 8 лет. За это время он успел прославиться своим не соотносимым с доходами имуществом: в частности, в начале своей карьеры заместитель прокурора области попал в скандал с часами стоимостью в 50 тысяч долларов, которые он после общественного осуждения перестал носить. Русняк вместе со своей семьей владеет несколькими домами, земельными участками, двумя иномарками и даже собственной котельной.

Как ранее писало издание Трибуна, роскошный образ жизни Павла Русняка объясняется тем, что в свое время до легализации игорного бизнеса в Украине он отвечал за крышивание нелегальных казино и залов игровых автоматов на Закарпатье.

”За ним закреплено прозвище ”кассир”, поскольку, работая в Закарпатской облпрокуратуре, он руководил сбором дани налоговой и милицией”, — пишет издание.

Его коллега Владимир Жилкин успел поруководить прокуратурами нескольких приграничных районов Закарпатья, что позволило ему покрывать незаконную перевозку сигарет через границу, которая проходит в подведомственном ему Тячеве регулярно и сегодня. Только на днях сотрудники таможни на границе с Румынией задержали газовоз, в цистерне которого пытались провести 215 сигаретных ящиков общей стоимостью около 5,6 млн грн.

Владимир Жилкин. Фото: ”Закарпатье онлайн”

Кроме того, по сведениям сотрудников прокуратуры, при руководстве прокуратурой Береговского и Виноградовского районов Жилкиным он успешно зарабатывал на конфликте интересов, ведь его отец — Владимир Жилкин — работает адвокатом в Виноградове, а потому им вдвоем удавалось неплохо зарабатывать на ”ливне” уголовных.

Именно за бездействие Жилкина в отношении его подчиненных, которые не расследовали и закрывали дело по делу, неоднократно возмущались местные общественные активисты.