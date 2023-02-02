Публицист Анатолий Якименко рассказал, как законы по здравоохранению дают возможность контролировать граждан.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«6 сентября был принят Закон о системе общественного здоровья. Конечно, это все прикрыто ширмой евроинтеграционных законов. Это сделано для того, чтобы исправить ошибки, которые были допущены во время истерии относительно COVID-19», - отметил Анатолий Якименко.

По словам публициста, Закон о системе общественного здоровья должен позволить правительству более тщательно контролировать население, а также дать возможность работодателям отправлять рабочих в неоплачиваемые отпуска.

«Рано или поздно активная фаза боевых действий закончится, мы вернемся к мирной жизни и вопрос новых противоэпидемических репрессий снова возникнет», - подчеркнул Анатолий Якименко.

Как сообщала Politeka, политтехнолог Борис Тизенгаузен заявил, что удар по территории Ирана – последнее китайское предупреждение.

Также Politeka сообщала, что Олесь Доний рассказал, как научить власть системному мышлению: «Нет какого-нибудь легкого рецепта».