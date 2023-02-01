Идеолог Олесь Доний объяснил, что российская агрессия сегодня наносит большой вред украинской природе, горят гектары лесов и это удар на десятилетие.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Лучший воздух, например, – лучшее эмоциональное состояние. Не вырезать под корень собственные леса, не загрязнять собственные реки, оберегать флору и фауну – это то, чему мы, украинцы, должны еще учиться. И мы научимся», - подчеркивает Олесь Доний.

В частности, отмечает он, еще с советских времен существовал банальный лозунг о необходимости сохранения природы, но в украинскую национальную идею он не входил. Также идеолог обращает внимание на публицистические штампы относительно неземного украинского рая и лучшего в мире чернозема. Все это, констатирует он, заставило украинцев забыть о том, что они сами не всегда хранили природу, тем более часто ее уничтожали.

«Предыдущие 30 лет независимости показали, что сплошь и рядом собственные граждане в массе своей еще не вполне осознают, что конкуренция в мире определяется в том числе и тем, что граждане тех или иных государств создают для себя оптимальную среду для проживания, и гармония с природой возвращается сторицей», – объясняет Олесь Доний.

К тому же, добавляет эксперт, сегодня российские ракеты сжигают гектары украинских лесов, наша природа страдает и это будет давать о себе знать еще десятилетия. Тем не менее, напоминает он, с российскими оккупантами мы разберемся, а вот природа с нами останется и нужно учиться строить с ней нормальные взаимоотношения.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Доний рассказал, как научить власть системному мышлению.

Также Politeka писала о том, что Доний объяснил, чем украинцам вредит нездоровый образ жизни.