Публицист Александр Новохатский сообщил, что успешные войны помогают диктатору закрепиться в государстве.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«У диктора есть путь к тому, чтобы закрепиться диктатором. Для этого нужно применить технологию, состоящую из трех ходов. Первый ход – это публично, показательно казнить, наказать врагов народа. Не врагов диктатора, не каких-нибудь призрачных врагов, а именно тех, кого требует наказать народ», - сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, второй шаг диктатора – ощутимо улучшить материальное положение народа, то есть каждый рядовой человек должен почувствовать увеличение своего состояния. И третий шаг, как отметил Александр Новохатский, – это некая небольшая успешная война, которая поможет диктатору закрепить свой статус.

«Это такой путь, который диктатор должен пройти для успешной реализации своих амбиций и закрепления автократии, диктаторского режима», - заявил Александр Новохатский.

Как писала ранее Politeka, публицист Александр Новохатский рассказал, какая роль элиты в государстве.

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