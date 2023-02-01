Вчера, 31 февраля Доний, Гай-Нижник и Томенко презентовали в Переяславе 2 книги – «Украинская мечта. 25 ступеней к общественному счастью» и «Сковорода и Мы».

Об этом Олесь Доний рассказал на своей странице Facebook.

31 февраля в Переяславе в Университете Григория Сковороды прошла презентация книги «Украинская мечта. 25 ступенек к общественному счастью», а также «Сковорода и Мы», составителями которых являются идеолог Олесь Доний.

На презентацию пришли более 200 старшеклассников и преподавателей местных школ, которые также активно участвовали в дискуссии. А проводить презентацию из украинской столицы приехали Николай Томенко, Павел Гай-Нижник и Олесь Доний, они побывали в Музее Сковороды и заповеднике «Переяслав».

В то же время воздушная тревога заставила их презентовать книги в университетском бомбоубежище. Издательство «Саммит-книга» (Игорь Степурин) представило экземпляры книг местной библиотеке.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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