2 февраля в киевском Музее-мастерской Ивана Кавалеридзе состоится презентация книги Олеся Дония «Сковорода и Мы», которую проведет он, а также весь авторский коллектив.
Об этом Олесь Доний рассказал на своей странице Facebook.
В этот четверг в Киеве в 17:00 Олесь Доний представит книгу «Сковорода и Мы». Он и составитель книги, издатель которой – «Саммит-книга», а в презентации также примет участие весь авторский коллектив книги.
Сама же презентация состоится в Музее-мастерской Ивана Кавалеридзе по адресу Андреевский спуск, 21. Это место выбрано не случайно, ведь Иван Кавалеридзе как раз известный скульптурами Сковороды.
Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.
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