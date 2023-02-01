Журналист Роман Цимбалюк прокомментировал скандал с закупкой продуктов питания для военных Министерством обороны и рассказал, чего добивается российская пропаганда.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«российская фашистская федерация любой повод будет использовать, чтобы дискредитировать Украину и украинских военных. И надо из этого исходить. Они хотят нашей смерти и любые информационные поводы будут для этого использовать», - подчеркивает Роман Цимбалюк.

Поэтому, констатирует он, то, что российская сторона в наш адрес говорит, не имеет никакого значения. И это, добавляет журналист, вообще не связанно с Рамштайном, потому что, когда мы говорим о поставках оружия Украине на миллиарды долларов или десятки миллиардов долларов, там совсем идет другой расклад.

К тому же, вспоминает гость программы, за последние, наверное, годы он ни разу не слышал о голодающих украинских солдатах, чтобы кому-то чего-то не дали, не додали и так далее.

«Если человек украл, то его не нужно увольнять, его нужно садить в тюрьму. Если он не украл, то пусть работает. А тут какая-то ситуация, вроде как ошибка. Как ошибка? Дайте украинскому обществу ответ, вы воровали или нет? А тут сейчас как-то поставлено все под вопрос», - отмечает Роман Цимбалюк.

Как сообщала Politeka, Молчанов сообщил, что весной можно ожидать широкое контрнаступление ВСУ.

Также Politeka писала о том, что Новохатский сообщил, что такое вербовка и как она действительно происходит.





