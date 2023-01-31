Журналист Роман Цимбалюк рассказал, что нужно готовиться к долгой войне, потому что через 2-3 недели ничего не закончится, но после победы Украина будет членом НАТО и ЕС.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

По словам журналиста, решение Запада поставить Украине танки говорит о том, насколько он вкладывается в эту войну во всех смыслах – и в технологическом, и в финансовом, и в политическом. По его мнению, на это нужно смотреть именно с такой точки зрения

«Все идет к тому, что никто заднюю уже не даст. И не просто так такие прекрасные страны, как Соединенные Штаты, решили, что с 14 тысяч боеприпасов 155-ого калибра, производимых в месяц, они будут делать 90 тысяч. Это не так, что было 14, а стало 90, это же постепенно увеличивается. Я просто говорю о том, что, к сожалению, никаких 2-3 недели не будет», - объясняет Роман Цимбалюк.

То есть, констатирует гость программы, эта война на долго. Тем не менее, убежден он, после войны мы будем жить в классной европейской стране, члене НАТО и Европейского Союза.

Как сообщала Politeka, Валуйский-Шарыгин рассказал о пленных вагнеровцах.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе объяснил, почему Германия долго не хотела передавать Украине танки.