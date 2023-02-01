Военный Святослав Дубина сообщил, что Украина должна заняться преобразованием россии после войны.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Самая главная задача, которая стоит перед украинцами сейчас, - это подружиться с реальностью. Если мы будем для себя ставить задачи, которые не приведут нас к миру, то мы потом придем к разочарованию и опять будем друг на друга скидывать вину», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, для окончательной победы Украины в войне необходимо, чтобы россияне признали свою вину в совершении преступлений и покаялись в содеянном. Как отметил Святослав Дубина, только после этого можно будет говорить, что мы победили «русский мир».

«Так что ставим перед собой задачу преобразования. Если Украина не будет заниматься россией, то россия будет заниматься Украиной. Поэтому наша миссия – это преобразование постсоветского пространства в более адекватное общество», - заявил Святослав Дубина.

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