После введения ставки налога – 2%, ряд предприятий в разных отраслях перешли из налогообложения на общих основаниях (18% налог на прибыль) к плательщику единого налога по ставке 2% или начали использовать в качестве подрядчиков, предприятия уже находящиеся на ставке 2% от объема доходов

Изменения в законодательстве позволили недобросовестным налогоплательщикам использовать их для минимизации налога на прибыль путем привлечения подрядных компаний на упрощенной системе (плательщик единого налога ІІІ группы со ставкой налогообложения 2% от объема дохода), что уменьшило поступление в Государственный бюджет Украины.

Отмена указанной нормы позволит восстановить поступления в государственный бюджет Украины, что крайне необходимо сегодня для финансирования обороны Украины.

Автор Артур Шишкин,

риск-менеджер ФК Activitis