Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что Израиль ударил по территории Ирана, несмотря на серьезную армию противника.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Израиль давно борется с иранской ядерной программой, и были убийства иранских физиков-ядерщиков, и архивы похищали, и уничтожали причастных к этой программе людей. То есть борются давно и довольно эффективно», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, удары, которые Израиль нанес беспилотниками по Ирану, - это было последнее китайское предупреждение. Раньше, как отметил Борис Тизенгаузен, удары наносились по заводам по сборке дронов только на территории Сирии, а сейчас, несмотря на все угрозы, ударили конкретно по Ирану.

«Хотя у Ирана серьезная армия, флот – один из самый мощный в регионе, самолетов у них достаточно. То есть Иран – это серьезный противник», - заявил Борис Тизенгаузен.

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