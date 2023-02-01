Идеолог Олесь Доний рассказал, что украинские власти постоянно слишком рассчитывали на помощь Запада, из-за чего не слишком рассчитывали на средний капитал, а потому и не развивали его.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Государство многое не может организовать. Тем более, мы видим, что в течение украинской независимости потеряли системные объекты, построенные при СССР. В СССР, как это ни прискорбно звучит, системность была, античеловеческая и антигуманная, но была. Они создавали большие структуры, но при Украине ни «Южмаш», ни «Антонов», ни другие крупные предприятия стратегического значения не могли продуцировать новые творения», - рассказывает Олесь Доний.

И это, добавляет эксперт, он уже не упоминает о каких-то меньших предприятиях. По словам идеолога, если начинать разговор по этому поводу с государственными деятелями, то они сразу сбрасывают все на то, что это все было нужно только во времена СССР, а сейчас – нет, хотя это совсем не так. По его мнению, здесь дело также в желании скорой наживы и веры в бесконечность помощи Запада.

«Западные деньги могут быть вечны и надеяться на мелкий, средний капитал нет нужды. Как повлиять? Здесь нет какого-то легкого рецепта. Несколько государственных деятелей я знаю и неоднократно пытался пообщаться относительно большего производства дронов, ответ – все делается», - констатирует Олесь Доний.

Попутно гость программы вспоминает, как в 2015 году бывал в Национальном авиационном университете, там тогда разрабатывали беспилотник и жаловались, что государство не дает заказов и не вкладывает денег в развитие. То есть, подчеркивает он, речь идет о проблеме не сегодняшней власти, но и прошлой нашей власти в целом, которая не то, что не учитывает риски, а не имеет стратегического мышления.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Якименко сообщил, что украинский народ нуждается в самостоятельном развитии своего государства.

Также Politeka писала о том, что Доний объяснил, откуда у украинцев способность к борьбе.