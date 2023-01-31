Экономист Ярослав Романчук сообщил, что у нас не будет много времени после войны, чтобы перезапустить свою экономику.
Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.
«Чтобы идти в Европейский Союз, в новый Запад, нам нужны новые мозги, новые подходы. Мы сегодня законодатели мод. Война – это уникальная возможность не заниматься хроническим ремонтом, а убирать те структуры с тем функционалом государства, который сегодня есть, и предлагать новый», - сообщил Ярослав Романчук.
По словам экономиста, в Украине необходимо усовершенствовать судовую систему, сделать плоские налоги и пошлины, максимально прозрачную систему принятия решений. Как подчеркнул Ярослав Романчук, украинцы должны знать, как расходуется каждая копейка с государственного бюджета.
«И всё должно быть максимально децентрализовано. И когда будет окончание войны, у нас будет 12 месяцев максимум для того, чтобы перезапустится. А для того, чтобы перезапустить систему и показать миру, что мы новые, нам уже сегодня нужны проекты», - заявил Ярослав Романчук.
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Также Politeka сообщала, что экономист Юлия Глушко сообщила, как сейчас должны функционировать областные бюджеты в Украине: «Должны доказать смету».