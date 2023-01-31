Экономист Ярослав Романчук сообщил, что у нас не будет много времени после войны, чтобы перезапустить свою экономику.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Чтобы идти в Европейский Союз, в новый Запад, нам нужны новые мозги, новые подходы. Мы сегодня законодатели мод. Война – это уникальная возможность не заниматься хроническим ремонтом, а убирать те структуры с тем функционалом государства, который сегодня есть, и предлагать новый», - сообщил Ярослав Романчук.

По словам экономиста, в Украине необходимо усовершенствовать судовую систему, сделать плоские налоги и пошлины, максимально прозрачную систему принятия решений. Как подчеркнул Ярослав Романчук, украинцы должны знать, как расходуется каждая копейка с государственного бюджета.

«И всё должно быть максимально децентрализовано. И когда будет окончание войны, у нас будет 12 месяцев максимум для того, чтобы перезапустится. А для того, чтобы перезапустить систему и показать миру, что мы новые, нам уже сегодня нужны проекты», - заявил Ярослав Романчук.

Как писала ранее Politeka, Павел Себастьянович объяснил, почему ситуация с нелегальными продажами в Украине только ухудшается: «Проблема не решается».

Также Politeka сообщала, что экономист Юлия Глушко сообщила, как сейчас должны функционировать областные бюджеты в Украине: «Должны доказать смету».