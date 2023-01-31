Бывший депутат Госдумы рф сообщил, что российские чиновники хотят увидеть альтернативную путину власть.

Об этом он рассказал на канале «Дикий live».

«Сохранения мало, потому что они (политики в рф – Ред.) считают, что даже когда путин падет, они как-нибудь отпетляют. Сейчас они хорошо живут, то есть у них есть большое количество разнообразного дискомфорта, связанного с ограничениями на путешествия, ведение бизнеса, но в целом там комфортная жизнь», - сообщил Илья Пономарев.

По словам гостя программы, именно поэтому российские госчиновники считают, что лучше пересидеть войну и просто ждать, как ситуация будет развиваться. Как подчеркнул Илья Пономарев, депутаты рф не будут ничего делать и пытаться повалить режим путина, пока им не предоставят альтернативную понятную картинку будущего.

«Потому что просто в защиту Запада они не верят. А вот когда власть в стране меняется, то конечно, что все хотят понять, на кого. И поэтому Запад должен сделать ясную, понятную ставку на альтернативную путину власть», - заявил Илья Пономарев.

Как писала ранее Politeka, работал на вражескую разведку: СБУ задержала депутата ОПЗЖ, фото найденного в телефоне.

Также Politeka сообщала, что новое наступление россии неизбежно, подробности: «Имеет в резерве 150 тысяч человек».