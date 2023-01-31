Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что сегодня Украина уже добилась поставок танков, а значит, в ближайшем будущем мы можем рассчитывать и на самолеты.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как вспоминает эксперт, когда 24 февраля россияне только начали свое наступление, у нас не было ничего, кроме джавелинов. А разговоры и дискуссии, добавляет он, тогда велись только относительно оборонительного оружия, ни о каком наступательном речь не шла.

«Сегодня мы имеем другую ситуацию. Сегодня разговор идет о танках, нам уже их дали. Хочу напомнить, что 90% уничтожения противника происходит артиллерией. Поэтому танки нам очень нужны, больше нужны, чем самолеты», – отмечает Георгий Биркадзе.

В частности, добавляет он, сейчас речь идет о F-16, к тому же сейчас создается коалиция относительно самолетов, чтобы нам их все же передать. В то же время эксперт рассчитывает на то, что нам дадут не только 300 танков, а хоть 2 тысячи.

«Не только «Леопарды», еще «Абрамсы», там же разные, итальянские, французские… Дали нам, например, танки, потом дали самолеты. И будем ждать, когда нам дадут атомное оружие. Может быть и так», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Валуйский-Шарыгин объяснил, что наше поражение в войне невозможно, поскольку украинцы – нация свободных людей, борющихся до конца.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, как чиновники уезжают за границу во время войны.





