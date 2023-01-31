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Об этом сообщила сама Заичко А.В., предоставив в подтверждение видео с камер наблюдения из кабинета Панченко, где и проходила передача взятки.
На видео зафиксировано обсуждение Панченко с адвокатом суммы средств, которую они планировали передать судье Заичко за принятие «правильного» решения по делу и разговор, в ходе которого Панченко предлагает взятку Заичко. При этом адвокат находится в комнате отдыха и слышит детали общения, после чего выходит и передает Панченко пакет с вознаграждением. По информации Заичко, в материалах дела идет речь о десяти тысячах долларов, из которых три тысячи Панченко планировала передать судье, а семь — оставить себе.
Предоставленные редакции видео были сняты в кабинете главы Харьковского ОАС Панченко, где работала установленная ею камера видеонаблюдения, которая также фиксировала все разговоры. По понятным причинам эти материалы не были добавлены в дело защитниками Панченко. Заичко решила обнародовать их, поскольку у нее есть сведения, что коллегия судей ВАКС в составе Танасевича, Сикоры, Гавриленко настроена вынести оправдательный приговор Панченко.
Уголовное дело в отношении Панченко рассматривается в Высшем антикоррупционном суде по инициативе самой Заичко. В настоящее время ВАКС закончил выяснение обстоятельств и перешел к дебатам. Прокуратура просит для обвиняемой Панченко наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.