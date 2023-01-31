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В 2020 году председатель суда Панченко О.В. получила от адвоката 10 000 долларов за давление на подчиненную судью Заичко по делу ЖСК «Слайс» о застройке 13 гектаров леса.