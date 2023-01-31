Идеолог Олесь Доний рассказал, что согласно концепции «25 ступеней к общественному счастью» украинцам следует работать над собой и соблюдать здоровый образ жизни.
Об этом он рассказал в своем блоге.
«Не задумывались, являемся ли мы, украинцы, вымирающей нацией? После пика численности в 1992 году в 52 миллиона населения сейчас количество населения свободной Украины составляет около 25 миллионов, часть эмигрировала, часть проживает на оккупированных фашистской россией территориях, десятки тысяч убили фашистские российские подонки», - констатирует Олесь Доний.
В то же время он замечает, что такая демографическая ситуация у нас сложилась и из-за того, что у украинцев один из самых маленьких сроков жизни в Европе и самый большой – смертности. А причина, объясняет эксперт, заключается в нездоровом образе жизни, в частности злоупотреблении алкоголем и курении.
«В конце концов, даже для борьбы, для отпора фашистской агрессии нужно здоровье. Украинцам придется любить не только мифы о себе, но и начать работать над собой. Один из элементов такого труда – здоровый образ жизни. Речь не идет об аскезе или об отказе от всего на свете», - объясняет Олесь Доний.
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По словам идеолога, каждый из нас сам может решать, что такое здоровый образ жизни и как его вести, но как минимум задуматься над этим нужно, а также следовать 17-й ступени к общественному счастью – «Веди здоровый образ жизни».
Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.
Как сообщала Politeka, Доний рассказал, что 16-ая ступень к общественному счастью учит нас беречь древнюю архитектуру украинских городов.
Также Politeka писала о том, что Доний объяснил, откуда у украинцев способность к борьбе.