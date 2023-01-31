Военнослужащий спецподразделения «Сенека» 93-й ОМБр «Холодный Яр» Алексей Валуйский-Шарыгин объяснил, что в Украине тоже есть свои комиксы, в частности, о казаке-характернике и «Азовстале».
Об этом он рассказал в программе «Разные люди».
«Уже во время того, как я был в армии, я написал сценарий об «Азовстале». Это общий проект издательства и комикса, где я работаю. Чуваки называют это шоком. Они делают комиксы с рефлексиями на войну в Украине», – рассказывает Алексей Валуйский-Шарыгин.
По словам гостя программы, они ежемесячно выпускают 8 историй рисованных разных авторов и художников в формате диджитал. Он подчеркивает, что речь идет о чистой документалистике без супергероев, максимум – какие-то аллюзии, может, рефлексии на это.
Также военный отмечает, что в современной украинской культуре сегодня много комиксов и супергероев. В частности, он говорит об издательстве «EComiX», которое делает украинские комиксы от украинских авторов.
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«У меня есть комикс «Характерник» о постапокалиптическом казаке-самурае с металлической рукой, который ходит и всех вырезает. У него просто металлическая рука, катана и он казак», – отмечает Алексей Валуйский-Шарыгин.
Как сообщала Politeka, Валуйский-Шарыгин рассказал о пленных вагнеровцах.
Также Politeka писала о том, что Валуйский-Шарыгин рассказал, есть ли эмоциональное выгорание на фронте.