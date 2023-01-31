Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал ситуацию с чиновниками и депутатами, которые сегодня выезжают за границу на отдых и т.д.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я считаю, что это просто аморально, вообще не может быть так. Хочу добавить, что это подлецы, выехавшие за границу 24, 25, 26 февраля и в ближайшее время и не вернувшиеся. Я сейчас говорю о государственных чиновниках. У этих людей нужно забирать удостоверения и запретить им вообще быть в политике», - убежден Георгий Биркадзе.

По его мнению, такие действия со стороны чиновников – скотство, но люди часто на это не обращают внимание и потом на выборах учитывают какие-то другие внешние вещи, хорошую картинку, забывая о поведении политика в трудные для страны времена.

«Денис Шмигаль сделал, чтобы чиновники не уезжать. А кто читал вообще инструкцию, как им нужно уезжать? Можно подавать на командировку и спокойно уезжать», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

По словам эксперта, сначала нужно позабирать мандаты у всех чиновников, выехавших из Украины 24 февраля и дальше, а потом уже решать вопрос выезда.

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