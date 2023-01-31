Политолог Пьотр Кульпа сообщил, что любые случаи коррупции в Украине подпитывают российскую пропаганду.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Мы в очень важном моменте находимся, и я считаю, что главное – понять, что единственная дорога, куда можно бежать, — это только вперед. Надо делать реформы, отрезать себя от старых схемщиков, структур, потому что это связано напрямую с военной и гуманитарной поддержкой Украины», - сообщил Пьотр Кульпа.

По словам политолога, необходимо понимать, что любые случаи разворовывания гуманитарной помощи могут оказать негативное влияние в первую очередь на Украину. Как подчеркнул Пьотр Кульпа, это также подпитывает российскую пропаганду, которая пытается дискредитировать Украину.

«Надо больше в Украине пространства для честных людей, которые понимают созависимость того, что делают солдаты на фронте, и того, что происходит со страной в геополитическом плане. Вот это и есть ключ», - заявил Пьотр Кульпа.

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