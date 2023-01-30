Военнослужащий спецподразделения «Сенека» 93-й ОМБр «Холодный Яр» Алексей Валуйский-Шарыгин объяснил, что не стоит загадывать, когда война закончится, нужно приближать нашу победу уже сегодня.
Об этом он рассказал в программе «Разные люди».
«Я даже не задумываюсь об этом. Мне интересно убить москаля сейчас, чтобы война закончилась завтра. А думать-гадать – это действительно такая подлая фича», - утверждает Алексей Валуйский-Шарыгин.
По словам военного, если ты себе выстраиваешь какие-то ожидания, а они не сбываются, ты впадаешь в депрессию от того, что ты чего-то ждал и не получил. По его мнению, продумывать такие вещи – это бесполезная потеря времени и ментальных ресурсов. Кроме того, добавляет гость программы, нельзя забывать об истощении на фронте.
«Всегда есть, всегда будет и всегда было. Всё зависит от человека. Совершенно. Опять же, у нас достаточно молодой возрастной взвод и там мало людей старше меня», - рассказывает Алексей Валуйский-Шарыгин.
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То есть, объясняет он, молодые бойцы ВСУ еще способны делиться с окружающими своими эмоциональными состояниями, не закрываясь в себе. К тому же, констатирует военный, они активны в социальных сетях, у них есть поддерживающие их друзья, но и бывают откровенно плохие дни в эмоциональном плане.
Как сообщала Politeka, Валуйский-Шарыгин объяснил, что наше поражение в войне невозможно, поскольку украинцы – нация свободных людей, борющихся до конца.
Также Politeka писала о том, что Доний рассказал, что 16-ая ступень к общественному счастью учит нас беречь древнюю архитектуру.