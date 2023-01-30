Халук Байрактар, говорит, что ему заявили, что на подключение нового завода понадобится 2 года.

Гендиректор Baykar Defence Халук Байрактар ​​рассказал, что за получение разрешения на присоединение будущего предприятия по производству Байракторов к электрической сети Украины у него просили $10 миллионов и заявили, что придется .

Об этом он рассказал в интервью Наталье Мосейчук.

Напомним, братья Сельчук и Халук Байрактары, которые согласились построить в Украине завод с полным производственным циклом для выпуска беспилотных летальных аппаратов.

«Нам нужно электричество на земельном участке. Знаете, сколько стоит подключиться к сети? 10 млн долларов. Как вам это? И они говорят, что на подключение уйдет 2 года. Но они говорят, что все так работает. ... Это то, что нужно решить, скорее, более прозрачно и открыто. Дело не в коррупции, но...», – сказал он.

В то же время, отметил Байрактар, за получение разрешения на подключение к сети своего офиса в Турции он не заплатил ничего, а по времени это заняло 1-2 недели.

Байрактар ​​сказал, что уже сообщил властям Украины о такой ситуации.

Завод "Байкар", по словам Халука Байрактара, обязался выделить собственные средства для строительства такого предприятия. В настоящее время работа продолжается.

"Это критично для Украины. Для будущего Украины", - добавил Байрактар.

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