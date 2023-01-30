Идеолог Олесь Доний рассказал, что украинцы действительно умеют бороться за свои права и свободы, но им следует еще научиться строить системы, чтобы взрывы героической активности имели результат.
Об этом он рассказал по каналу Павла Себастьяновича.
«Концепция «25 ступеней к общественному счастью» – это система мировоззренческой реформации. Есть 25 позиций о том, как работать над собой. Когда я ее описывал, говорил, что некоторые вещи мы берем из прошлого как положительные, а некоторых вещей нам нужно учиться», - констатирует Олесь Доний.
По его словам, наши Майданы и вообще активность на улицах – это многовековая традиция украинцев, это их способность к борьбе, о чем говорит вторая ступень к общественному счастью – «Учись бороться за свои права и свободы». Следовательно, констатирует идеолог, это у украинцев всегда было и всегда будет, как и тяга к справедливости.
«Но любая борьба – это разовые взрывы героической активности. Майданы – одноразовые взрывы героической активности, проблема начинается на следующий день после Майдана. Проблема в системности, поэтому 24-ая ступень называется «Учи системности», - объясняет Олесь Доний.
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Как отмечает эксперт, и государство, и партии, и общественные организации, и бизнесы, и университеты – это все системы. По его словам, как раз с построением систем у украинцев есть проблема, возможно, учитывая долгие условия безгосударственности.
Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.
Как сообщала Politeka, Новохатский сообщил, что такое вербовка и как она действительно происходит.
Также Politeka писала, что Доний рассказал, что украинцы должны постоянно доказывать целесообразность своего языка.