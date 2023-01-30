Военнослужащий спецподразделения «Сенека» 93-й ОМБр «Холодный Яр» Алексей Валуйский-Шарыгин рассказал, что вагнеровцы – это действительно обычные зеки, а элита армии рф на передок не лезет и гонит зеков в бой.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Зэки в основном. Мне лично кажется, что прямая элиточка на передок не полезет, будет сзади стоять и гнать зэков», - отмечает Алексей Валуйский-Шарыгин.

По его мнению, в ЧВК «Вагнер» тоже есть скелет, который тренеруется, но те, которые были на поле боя и попали в плен в ВСУ, - обычные максимально отбитые зеки, потрепанные жизнью, с разрушенной психикой. В то же время военный отмечает, что это общение с пленными вагнеровцами-зеками ничего не добавило к пониманию их.

«Они не могут тебе сказать, что они здесь делают. «Предложили выйти из тюрячки как варик», – рассказывает Алексей Валуйский-Шарыгин.

С другой стороны, размышляет гость программы, нельзя сказать, что вся российская армия – это исключительно чмобики. По его словам, там есть и профессиональные военные, у которых за спиной уже 3-4 военных кампаний. В то же время в его подразделении, рассказывает военный, есть и недавно пришедшие в армию новички, но есть и люди, которые воюют давно, еще с 2014 года.

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