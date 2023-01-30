Военный Святослав Дубина сообщил, что дроны могут помочь ВСУ корректировать удары по оккупантам.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Мы должны были уже сделать производство (дронов – Ред.), должны были давно эту программу запустить. Я вот сейчас в своем подразделении занимаюсь тем, чтобы все прошли онлайн-курсы операторов дронов. Мы планируем получить новые дроны, и должны быть подготовлены люди», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, производство дронов в Украине необходимо было запустить еще летом, чтобы сейчас можно было быстро и эффективно уничтожать оккупантов. Как подчеркнул Святослав Дубина, дроны на фронте создают огромные проблемы оккупантам и помогают ВСУ намного быстрее уничтожать мобилизованных рф.

«У нас, например, в каждом взводе сейчас есть СПГ, минометы. Для того, чтобы повысить их эффективность, нужны корректировщики. И сейчас корректировать (удары – Ред.) можно не сидя на дереве, а поднять дрон и корректировать», - заявил Святослав Дубина.

Как писала ранее Politeka, почему ВСУ пришлось отойти от Соледара: «Выполнили основную задачу».

Также Politeka сообщала, что начался пожар: оккупанты ударили ракетой по жилому дому в центре города.