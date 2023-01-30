Идеолог Олесь Доний рассказал, что 16-ая ступень к общественному счастью учит нас беречь древнюю архитектуру украинских городов и относиться к ней с уважением.
Об этом он рассказал в своем блоге.
«Треть населения живет в деревне, еще значительная часть в городах с занудной советской застройкой. Даже если есть в стране города со старинной архитектурой, то и там большинство живет в так называемых спальных новостройках», – констатирует Олесь Доний.
Тем не менее, объясняет он, дело скорее в уважении к городу как таковому, где производилась европейская культура. Как отмечает эксперт, в целом каждая нация в одно время увидела разницу между селом и городом, но украинцы – между украиноязычным селом и иноязычным городом.
«Украинский литературный язык творился из сельских говоров Котляревским, а не на основе так называемого книжного языка элит. Не от доброй жизни, а от проклятия безгосударственности украинские будители были вынуждены создавать новую украинскую культуру именно на основе сельской семантики. Отсюда и легендарная любовь Тараса Шевченко к народным деревенским кожухам и шапкам», - объясняет Олесь Доний.
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По словам идеолога, определенное непонимание и пренебрежение городом можно увидеть у нас и сейчас, а потому есть и неуважение к древней архитектуре как к чужой. Тем не менее, утверждает он, если мы будем сохранять древнюю культуру, то и обогатим нашу материальную культуру, и поможем вернуть город в национальную традицию.
Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.
Как сообщала Politeka, Доний рассказал, что украинцы должны постоянно доказывать целесообразность своего языка наряду с теми, которые более распространены в науке и бизнесе.
Также Politeka писала о том, что Доний заявил, что конструктивной критикой можно повлиять на увеличение понимания со стороны властей и начало перемен.