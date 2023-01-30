Военнослужащий спецподразделения «Сенека» 93-й ОМБр «Холодный Яр» Алексей Валуйский-Шарыгин объяснил, что наше поражение в войне невозможно, поскольку украинцы – нация свободных людей, которые борются до конца.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Ситуация на фронте настолько не статическая, что оперативная обстановка может меняться каждый час, 30 минут. И вообще истерику о том, что Бахмут и другие агломерации взяты, распространяют только русые каналы исключительно», - утверждает Алексей Валуйский-Шарыгин.

По его мнению, в этом плане речь идет не столько о принципиальности, сколько о необходимости показать, что у них хоть что-то и хоть где-то получается.

Также военный убежден, что цель россиян не только захватить всю Украину, но и уничтожить украинцев как нацию. В то же время, он отмечает, что не видит нашего поражения в войне, ведь украинцы – нация очень свободных людей, что и отличает нас от россиян, ведь мы понимаем, что такое собственная свобода, что такое гражданское общество и почему за это надо бороться.

«Пока будет жив хоть один украинец, он будет противодействовать всегда. Ибо как по-другому? У нас нет вариантов. Их и не было действительно никогда. Так что не думаю, что вообще каким-то образом мы можем проиграть эту войну», – констатирует Алексей Валуйский-Шарыгин.

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