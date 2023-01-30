Андрея Прокопенко, наверное, не нужно представлять черниговцам. Политик, экс-депутат Черниговского областного совета и экспредседатель Черниговской облгосадминистрации (октябрь 2019 – октябрь 2020).

Когда страна оказалась в опасности, он, не раздумывая, поменял кабинет на полную опасность жизни на фронте в составе Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова.

Бахмут. Стабилизационный пункт. С добровольцем ПДМГ Натальей Савичевой. Январь, 2023 года.

ПДМГ – это один из крупнейших неправительственных проектов, который привлекает гражданских медиков к оказанию медицинской помощи в «горячих» точках, преимущественно в Донецкой и Луганской областях.

Работает с 2014 года, тогда еще в зоне АТО. С началом полномасштабного вторжения добровольцы ПДМГ им. Николая Пирогова находятся на передовой, спасая раненых в Бахмуте, Лимане, Соледаре и т.д. Во время обороны Киева работали по Ирпенскому направлению.

Работа в стабилизационном пункте.

Об этом по телефону рассказывает сам Андрей Прокопенко, который сейчас находится в Донецкой области.

– Андрей, чем именно вы занимаетесь в мобильном госпитале? Вы ведь не врач…

- ПДМГ – это большая машина, и врачи должны быть обеспечены питанием, светом, теплом и другим. Вот этим я и занимаюсь. Также на мне взаимоотношения с органами власти, потому что от этого зависит, например, размещение, взаимодействие с местными службами, полицией. Вовлечен в работу с донорами, в том числе, международными. Естественно, все это я делаю не один, этим занимается наша большая команда.

– Как ищете международных доноров?

– Наш госпиталь – это уже одна из легенд этой войны. ПДМГ известен как в Украине, так и в мире. Часто международные благотворители сами выходят на нас. Но бывает и так, что нуждаемся, в каком-то медицинском оборудовании, и тогда сами находим необходимые контакты.

Большую помощь мы получаем от украинских и украинских компаний. Так, например, Новая почта взяла на себя расходы на пересылку наших гуманитарных грузов, в том числе международных. Часто медицинское и другое оборудование мы заказываем в США, поэтому эта поддержка очень важна.

Сеть WOG частично закрывает нашу потребность в топливе, которое сегодня в чрезвычайном количестве нужно для работы наших эвакуационных бригад.

Добровольцы ПДМГ эвакуируют раненого бойца.

В обеспечении продуктами питания работаем с громадами – по нашему запросу главы громад собирают и передают нам необходимое. В Черниговской области нам помогают Новобасанская, Яблоновская, Понорницкая громады, волонтеры из Сновской общины. Также нам помогают общины из других областей. Работаем и с украинскими производителями, которые идут нам навстречу и помогают бесплатно. Только с Черниговщины получили каши быстрого приготовления от компании «Господин Фудз» и сгущенку от Ичнянского молочно-консервного комбината. Сгущенкой мы поделились с 95-й десантно-штурмовой бригадой, с которой дружим. Так что пользуюсь случаем передаю благодарность от врачей-добровольцев и десантников!

- Чего сейчас больше всего нуждается в госпитале?

- Необходимы бронированные скорые. Мы работаем на фронте и нам нужна броня, чтобы оградить врачей и пациентов от обломков и поражающих элементов. Также необходимы обычные скорые на базе Мерседес Спринтер. Эти машины лучше всего зарекомендовали себя. Необходимы портативные ИВЛ Weinmann.

Из медицинских расходников сейчас есть потребность в бандажах для фиксации верхних конечностей. Недавно нам передали партию, но они уже кончаются. Эти бандажи интенсивно используются, ведь раненых поступает очень много.

– Как организована работа госпиталя?

– Есть стабилизационные пункты и эвакуационные бригады. Стабилизационные пункты – это фронтовые операционные, где работают медики ВСУ и ПДМГ. Медперсонал работает круглосуточно, ведь поток раненых очень велик и нужно быстро стабилизировать их состояние. Отсюда и название. Затем раненых отправляют в госпитали глубже в тыл для последующих операций и лечения. Наши эвакбригады доставляют раненых и в стабилизационные пункты, а затем эвакуируют их оттуда дальше. Для этого есть как бронированные Pinzgauer Vector и небронированные медицинские Humwee, так и полностью оборудованные реанимобили, с бригадами врачей и анестезиологов. Поскольку в ПДМГ высокий уровень врачей и технологического обеспечения мы работаем, как правило, с тяжелыми пациентами.

– Работники ПДМГ находятся в зоне боевых действий на постоянной основе?

– Врачи-добровольцы работают месячными ротациями, находясь здесь месяц в командировке, затем возвращаются на место своей основной работы. Большинство из них возвращаются на фронт снова. Управленческая команда медицинского направления, которую возглавляет Светлана Друзенко, находится на фронте постоянно. Команда обеспечения тоже, как правило, находится на Донбассе. За исключением коротких выездов для решения рабочих вопросов.

- Когда приезжаете из зоны боевых действий в мирный Киев, что чувствуете?

- Ощущения – противоречивые. Когда видишь людей, которые ведут себя как войны не существует, трудно сопоставить это с тем адом, который сегодня есть в Бахмуте. А вообще, в Киеве почти сразу возникает непреодолимое желание вернуться на Восток, чтобы помогать тем, кто там.

- Трудно ли было привыкнуть к военной экипировке? Вы, наверное, должны постоянно ее носить?

- Когда находимся в зоне опасности – да, постоянно. Это необходимость, которая спасает жизнь.

– Стрелять умеете?

- Да, умею. У нас постоянно проходят обучение. А оружие – это наш постоянный спутник. Недавно, к сожалению, расстреляли одну из попавших в засаду эвакуационных бригад. Не нашу. Но нужно всегда быть готовым к применению оружия. Я, кстати, еще работаю с саперами на разминировании, учу саперное дело. Это тоже полезные знания на войне.

- Что труднее всего там, где вы сейчас находитесь?

- Видеть раненых и смерть... У меня здесь много друзей-военных, для которых пребывание на передовой – сознательный выбор. Очень хочу, чтобы все они сохранили свое здоровье и вернулись живыми домой.

– До полномасштабного вторжения вашим рабочим местом был кабинет. Привычной формой одежды – костюм, белая рубашка, галстук. Собственно, вас, без оскорблений, можно было назвать «белым воротничком». Теперь – все совсем по-другому. Вы каждый день в бронике, каске, видите смерть и кровь. Как к этому привыкнуть? Или к этому привыкнуть невозможно?

– Человек, конечно, привыкает ко всему. 24 февраля не оставило мне ни одного выбора. Мы с семьей проснулись от взрывов в Киеве. Как можно было поступить? Надо было делать все, что в моих силах, чтобы защитить государство, страну. Сначала я обратился к своим знакомым, которые формировали боевое подразделение, но стрелком меня без боевого опыта не хотели брать. Тогда я увидел пост моего друга Геннадия Друзенко, что Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова разворачивает свою работу в Киеве. И на следующий день я уже был в ПДМГ и возглавил логистически гуманитарное направление.

У врачей и военных – своя работа, они не должны думать, где брать лекарства, горючее, автомобили, генераторы… А у нас это хорошо получается, и мы уже это делаем не только для ПДМГ, но и помогаем дружеским военным бригадам. Находясь здесь каждый день, мы видим их потребности и находим возможности закрыть эти потребности. Только за последнюю неделю мы передали разным штурмовым подразделениям – внедорожник, несколько генераторов, оборудование для коптеров и т.д. И продолжаем это делать.

С бойцами 95 бригады. Передача внедорожника и дополнительного оборудования к нему. Январь 2023 года.

– Как вы лично воспринимаете эту войну?

- Как личный вызов. В этой войне невозможно стоять в стороне. От действий каждого из нас зависит существование страны. Поэтому сегодня мы все – и врачи, и военные, и добровольцы – делаем одно большое дело: работаем на победу Украины.

Автор: Ирина Мокроусова

Источник: Деснянская правда