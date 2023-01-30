Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев.



И на 341 день войны они проснулись?



С марта 2022 года убеждаю власть и наших спортивных функционеров из МОК и НОК держать принципиальную позицию по запрещению участия в предстоящей Олимпиаде-2024 в Париже российским и белорусским спортсменам. К сожалению, еще до недавнего времени большинство наших чиновников от спорта благодарило, даже очень благодарило за финансовую поддержку реального друга Путина главу МОК Томаса Баха, а еще раньше убедило президента наградить его государственным орденом.



Наконец, есть четкая позиция власти и спортивного сообщества относительно недопущения к ОЛИМПИАДЕ спортсменов из террористического режима России и ее соучастника Беларуси, где большинство спортсменов являются военными или представителями спортивных обществ силовых структур.



Поэтому сейчас стоит не только заявлять собственную позицию, но и убеждать мировую олимпийскую семью в необходимости ОСТАНОВИТЬ циничную и продажную политику Баха и К., которые за деньги продали олимпийскую честь и достоинство и поддержат страну, что ТРИЧИЕ цинично и нагло ПОРУШУВАЛА Я, начиная военные действия против Украины и Грузии.

И о наших фанатах общего российско-советского прошлого, отдающих свою ректорскую жизнь за Чайковского. Это же надо быть или взбалмошными ватниками или последними невеждами, чтобы не понимать, что путинская Россия уже несколько лет превратила Чайковского в символ своего террористического государства. Напомню, что МОК разрешил российским спортсменам выступать на Олимпиадах в Токио и Пекине под нейтральным флагом и с музыкой Чайковского. А руководство главного Музыкального вуза Украины до сих пор убеждает, что без Чайковского наши музыканты не способны представлять величественную украинскую культуру в мире. Правда, как информируют преподаватели из Национальной музыкальной академии, руководство до сих пор держится за Чайковского, потому что боится потерять деньги нескольких тысяч китайских студентов.



Именно поэтому мы ежедневно должны вести борьбу и на мировоззренческом, дипломатическом, спортивном … фронтах, потому что без побед на них не будет и нашей БОЛЬШОЙ ПОБЕДЫ!

П.С. До открытия ОЛИМПИАДЫ-2024 в Париже осталось 543 дня.