Инспекторы роты по обслуживанию водных объектов и работники Государственной экологической инспекции Центрального округа проводили мероприятия по противодействию незаконному лову водных биоресурсов.

Патрулируя прибрежную полосу Сулинского заказника, в административных границах села Клищенцы, заметили двух мужчин, которые на льду тащили к берегу двое санок с мешками.

Проведя поверхностную проверку, патрульные обнаружили у граждан запрещенные орудия лова, а именно сетки и свежевыловленную рыбу видов: карп — 5 шт., толстолоб — 2 шт., белье — 3 шт., судак — 7 шт., карась — 43 шт. , плотва – 20 шт., синяк – 10 шт., лещ – 239 шт. Сумма ущерба нанесенного государству около 3 141 000 гривен.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу по установлению обстоятельств совершения правонарушения. Незаконный улов и запрещенные орудия лова изъяли.