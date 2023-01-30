Организованный выход подразделений Вооруженных сил Украины из Соледара ни в коей мере не является поражением украинской стороны и победой — российской. Враг заплатил за временный контроль над городом большую цену, а Силы обороны выиграли время и получили новые возможности для дальнейшей деоккупации украинской земли.

Мы можем говорить об успехе ВСУ — о достижении тактических результатов. Мы ведь нанесли врагу максимальное поражение в живой силе и технике и выполнили поставленные задачи.

То есть, во-первых, мы задержали агрессора более чем на полгода. За это время врагу удалось продвинуться максимум на 20 км.

Во-вторых, ВСУ нанесли оккупантам максимальное поражение. И главное, что мы выиграли время для получения новых образцов оружия, построили вторую и третью линии обороны. А также наиболее боеспособные части ВСУ прошли подготовку и получили современную оснастку.

Стоит отметить, что Соледар – это небольшой городок с 11 тысячами населения до войны. Единственная его ценность с военной точки зрения состоит в том, что она является первой линией нашей обороны на отрезке Бахмут-Северска.

Со взятием Соледара россиянами не решен вопрос взятия под огневой контроль трассы снабжения. Бои сейчас идут за контроль над трассой. Потому сам контроль над городом им ничего со стратегической точки зрения не дает. Так же, как и контроль над железнодорожной станцией "Соль".

Эта станция не является такой ключевой, как, например, Дебальцево для оккупационной армии, которой осуществлялись поставки для войск.

Так что с взятием жилой застройки города не решается основной вопрос. В настоящее время линия обороны проходит по реке Бахмутка - железнодорожный путь в сторону Благодатного. Именно это не позволяет врагу создать предпосылки оперативного оцепления Бахмута. Для того чтобы сделать это, необходимо взять контроль над локациями.

В настоящее время подразделения десантно-штурмовых войск ВС России пытаются давить с юга и севера именно в район населенного пункта Благодатное, чтобы перекрыть путешествие и взять под физический и огневой контроль трассу, соединяющую Бахмут, Соледар и Северск.

И именно это – ключевая задача кафиров в момент взятия Соледара. Никаким образом это не контроль за "Артемсилью". То есть главная цель противника – отрезать поставки для украинского гарнизона в Бахмуте.

На мой взгляд, не исключено, что украинские войска со временем отойдут и из Бахмута. А дальше оборонная линия выстроится на участке Времен Яр-Константиновка-Краматорск-Славянск. А они, по оценкам самой российской стороны, являются неприступными крепостями.

Учитывая количество потерь россиян в боях за Бахмут, оккупация Соледара, мягко говоря, Пиррова победа.

Пригожин во время боев за Соледар заявил, что в штурмовых боях непосредственно в Соледаре участвовали исключительно "вагнеровцы". Примечательно, что минобороны России сообщало о том, что подразделения ДШУ с юга и севера заблокировали город Соледар. Речь идет о том, что так называемый спецконтингент Пригожина фактически запустили в город и закрыли для них выходы.

Еще раз подчеркиваю: пригожинских наемников запустили в Соледарь по так называемому "коридору" для уличных боев. А уличные бои – это бои высокой интенсивности. И в это время с обеих сторон подразделения воздушно-десантных войск России блокируют город, практически не давая им возможности выйти.

Показательно, что такое российское сообщество, как "Русь сидящая", которую трудно заподозрить в симпатиях к Украине, заявило, что общие потери ПВК "Вагнера" ​​в боях за Бахмут и Соледар составляют примерно 40 тысяч. В своем подсчете они исходят из того, что было 50 тысяч наемников из заключенных, а сейчас осталось не более 10 тысяч.

Донецкая область – это большая агломерация, и если они с такими потерями будут каждый маленький населенный пункт брать, то людей не хватит.

Напомним, 25 января, Вооруженные силы Украины полностью покинули город Соледар в Донецкой области. Бойцы отступили из города, чтобы сохранить жизнь личного состава и закрепиться на заранее подготовленных рубежах обороны.

В то же время в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинские военные не будут выходить из Бахмута, пока там есть возможность обороняться. Пока ситуация в городе контролируемая.

Дмитрий Снегирев