С 20 по 26 января 2023 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 56 природоохранных мероприятий, составлено 124 протокола об административных правонарушениях.
Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.
Сумма претензий и исков, предъявленных для уплаты нарушителям, составляет более 1,3 млн. гривен.
Наиболее резонансное нарушение требований природоохранного законодательства зафиксировано в Тернопольской области. Фигурирует в данном случае КП Кременецкого городского совета "Горводхоз".
Следовательно, государственными инспекторами рассчитаны убытки на сумму более 973 тыс. гривен за нарушение требований при использовании водных ресурсов.
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И для:
- не соблюдение условий разрешения на специальное водопользование;
- не соблюдение нормативов ГДС загрязняющих веществ в водном объекте.