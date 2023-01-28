В интернете начался сбор денег на автомобиль для 46 Отдельной десантно-штурмовой бригады, выбившей в декабре вагнеровцев из Бахмута.



Об этом пишет в своем ФБ директор Департамента городского благоустройства Киевской городской государственной администрации Тимур Ткаченко, объясняя, что автомобиль нужен для отдельной роты снайперов, поэтому должен иметь соответствующие характеристики, например высокую проходимость и скорость.

Машину уже обнаружили, она стоит 8500 евро. Но собрать хотят большую сумму – из-за неустойчивого курса. Всего нужно 360 тысяч гривен.