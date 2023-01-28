27 января в городе Лохвица на Полтавщине в помещении Лохвицкого краеведческого музея имени Г. Сковороды состоялась презентация книг "Сковорода и Мы" и "Украинская мечта. 25 ступеней к общественному счастью" (составитель обеих книг-Олесь Доний, издательство-"Самит-книга").

Об этом говорится на Facebook-странице Олеся Дония.

Для участия в презентации из Киева специально прибыла группа соавторов Олесь Доний, Николай Томенко, Павел Гай-Нижник. Издательство также представило книгу местного краеведа Ивана Дудника «Освободительно-революционная борьба за Украинское Государство на Лохвиччине в 1917-1920 годах».

Доний, Томенко и Гай-Нижник также посетили Центральную Лохвицкую библиотеку и передали партию разных книг для пополнения библиотечного фонда.

Олесь Доний – автор Концепции "25 ступеней к общественному счастью", которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что идеолог Олесь Доний объяснил, чем опасна сегодняшняя миграция украинцев за границу.

Кроме того, ранее Олесь Доний объяснил, чем вреден олигархат и монополии для государства.

https://www.facebook.com/olesdoniy.page/posts/pfbid02Bge2yZLPCx7NxGw9oWvXzRKgP4UzdDvBVUXwEHgTpQsQ6nvqf7abKPi7H4zZGvvZl





