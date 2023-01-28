Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что россия хочет уничтожить мирное украинское население.

Об этом он рассказал на своем канале.

«К сожалению, у россии на все находится всегда ответ. Когда украинские союзники со всего мира поставлять стали HIMARS, то россия угрожала эскалацией конфликта, когда союзники стали поставлять Украине гаубицы 155 мм, то россия угрожала эскалацией конфликта, когда союзники Украины стали поставлять высокоточные боеприпасы, россия угрожала тем же», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, и сейчас, когда западные партнеры поставляют Украине танки, россия продолжает угрожать эскалацией конфликта. Как отметил Михаил Шейтельман, у россии всегда находится «достойный» ответ на любой действие наших западных партнеров, но почему-то всегда только словесный, кроме одного случая.

«По-настоящему россия пытается всеми силами уничтожить мирное население Украины и сделать жизнь в Украине невыносимой. Это россияне умеют и хотят делать, но получается у них все хуже», - заявил Михаил Шейтельман.

Как писала ранее Politeka, контрнаступление ВСУ возобновилось: названо направление.

Также Politeka сообщала, что политический эксперт объяснил, почему Германия долго не хотела передавать Украине танки.





