Публицист Анатолий Якименко сообщил, что украинский народ нуждается в самостоятельном развитии своего государства.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Универсальное – это продукт совести, и когда мы говорим о проектностях, они исходят из метафизических потребностей. У украинцев есть свои метафизические потребности, они исходят из их совести», - сообщил Анатолий Якименко.

По словам публициста, у украинцев есть необходимость жить самостоятельно и отдельно, собственноручно строить свое государство. Как отметил Анатолий Якименко, кроме этого, украинский народ пытается жить, опираясь только на себя, полагаясь на собственные нравственные принципы и ценности, а не чьи-то другие.

«С ошибками пусть это будет, где-то примитивно, но это внутренняя потребность. И именно отсюда и произрастает энергия, воля. Украинцы собираются в общине для того, чтобы найти человека с высоким уровнем совести и делегировать полномочия для решения сложных вопросов, требующих ощущения и понимания универсального», - заявил Анатолий Якименко.

Как писала ранее Politeka, публицист Александр Новохатский рассказал, что многие украинцы до сих пор живут прошлым.

Также Politeka сообщала, что публицист Александр Новохатский рассказал об акте рождения украинского государства: «Следствие существования свободы».