Идеолог Олесь Доний объяснил, что нужно убрать пошлину на ввоз автомобилей, поскольку во время войны они очень нужны на фронт, где обстреливаются и исчезают за 1-2 недели.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Я все-таки надеюсь на ум и общества и власти, что конструктивной критикой можно повлиять на увеличение понимания со стороны власти и начало изменений и в экономической, и в политической сферах, которые будут постепенно корректировать ситуацию в необходимое русло», - утверждает Олесь. Доний.

Как он отмечает, во время войны государство должно максимально упростить и ликвидировать все барьеры. В частности, эксперт говорит об идее убрать акцизы и пошлину на ввоз автомобилей (его можно оставить разве что на элитный сегмент). Он объясняет, что в таком случае можно было бы больше носить украинский рынок и решить этим массу проблем.

«Но даже здесь, помните, какая была дискуссия: вводили, потом снова запрещали, потому что, видите ли, слишком много машин ввезли. Но на фронте машины просто через неделю, через две исчезают под обстрелами», - подчеркивает Олесь Доний.

По его словам, дешевый автомобиль просто необходим для обеспечения мобильности трудовых ресурсов. В частности, рассказывает эксперт, часто в маленьких городках и селах нет работы, а для того, чтобы добраться до нее в другом населенном пункте, нужен как раз дешевый автомобиль.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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