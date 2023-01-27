Политолог Кирилл Молчанов сообщил, что весной можно ожидать широкое контрнаступление ВСУ.

Об этом он рассказал на канале «Дикий live».

«Я бы сказал, что война просто перешла на следующий этап. Был первый этап, этап до начала мобилизации в российской федерации и с успехами ВСУ в Херсонской области, в Харьковской области. И вот сейчас, после Нового года мы увидели новый этап, этап, когда россия существенно усилилась мобилизованными», - сообщил Кирилл Молчанов.

По словам политолога, сейчас начался новый этап, и теперь шаг за Украиной, Украина должна переходить в контрнаступление. Как отметил Кирилл Молчанов, контрнаступление зависит от техники, которую нам поставляют партнеры. Если танки Leopard появятся через 3-4 недели, то стоит ожидать уже масштабной весенней кампании.

«Так что я думаю, что переломный момент еще не наступил. Он наступит, скорее всего, после вот этой условной весенней кампании», - заявил Кирилл Молчанов.

Как писала ранее Politeka, Александр Кочетков заявил, что 2-3 месяца будут очень тяжелыми, одними из самых трудных в истории Украины.

Также Politeka сообщала, что контрнаступление ВСУ возобновилось: названо направление.