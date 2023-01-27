Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе рассказал, что Германия так долго тянула с решением по танкам «Леопард», потому что население боится ядерного ответа россии.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«43% в Германии поддерживают передачу оружия, а 43% – против. Дело в том, что раньше этот процент был больше. Есть такой страх, что начнется Третья мировая война, россия обязательно ударит ядерным оружием», - объясняет Георгий Биркадзе.

Попутно он напоминает, что Зеленский неоднократно говорил, что нам нужно только освободить нашу землю и нам не нужна ни Кубань, и Белгородщина. То есть, констатирует эксперт, цель Украины – освободить свои земли до границ, которые весь мир и международное право признали в 1991 году.

«К сожалению, мы сегодня платим самую дорогую цену, потому что гибнет будущее нашего государства, лучшие люди, лучшие ребята, отдающие свою жизнь оркам», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

По словам эксперта, сегодня мы видим огромную разницу на фронте: со стороны россии гибнут зеки и отбросы, а с нашей – ребята, на которых мы рассчитывали как на наше будущее. Поэтому, констатирует он, сегодня мы действительно теряем много.

Как сообщала Politeka, Буряченко рассказал, кто сегодня должен возглавить борьбу с внутренней коррупцией.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе объяснил, что проведение парламентских выборов в 2023 году зависит от войны.





