Идеолог Олесь Доний рассказал, что сегодня мы живем в конкурентном мире, поэтому украинцы должны постоянно доказывать целесообразность своего языка наряду с теми, которые более распространены в науке и бизнесе.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Веками длилась борьба за существование и выживание украинского языка. Реальность такова, что, учитывая положение дел, такая борьба будет продолжаться еще десятилетиями и даже веками. В конце концов, в конкурентном мире приходится соревноваться и доказывать свою целесообразность с языками, имеющими большее распространение в науке, бизнесе, культуре и т.д. Задачей концепции «25 ступеней к общественному счастью» является создание национальной идеи для всей нации», – объясняет Олесь Доний.

Следовательно, констатирует эксперт, согласно этой концепции украинский язык нужно повсеместно внедрять и распространять, но также нельзя забывать и о тех гражданах нашего государства, которые говорят на других языках. По его словам, нужно ставить своей целью сделать так, чтобы и они восприняли украинскую идею как свою.

«Если нести украинский язык с добром в сердце одновременно в упорной системе, он будет постепенно завоевывать все больше сторонников», - подчеркивает Олесь Доний.

Идеолог вспоминает о своем волонтерском проекте, который почти 10 лет проводил бесплатные курсы украинского в более чем 30 городах Украины. В частности, отмечает он, эти курсы были и в Донецке, и в Акьяре, и в Севастополе до российского нашествия и оккупации. То есть, констатирует эксперт, если человек не знает украинского, но хочет его изучить, нужно помогать ему, а не отталкивать его.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, что усвоение этики самоограничений – это путь к преодолению расточительности и незаконному обогащению во власти.

Также Politeka писала о том, что Доний объяснил, чем опасна сегодняшняя миграция украинцев за границу.