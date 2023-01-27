Публицист Александр Новохатский сообщил, что не всегда люди, которых завербовали, знают об этом.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Неудовлетворенность собой, обида на мир, на систему, неумение выстраивать нормальные, человеческие отношения в коллективе – это все вещи, которые, скажем так, плюсики для агентуриста, для привлечения этого персонажа в ущерб этой системе, которой он недоволен» - сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, человека, которого завербовали, могут использовать неофициально, то есть подписка о сотрудничестве не обязательна. Как отметил Александр Новохатский, главная цель вербовки – привлечение людей к выполнению конкретных поставленных задач с целью получения конкретного результата.

«При этом человек, являющийся исполнителем этой работы, может осознавать, а может и не осознавать, что он делает эту работу. Но, тем не менее, он все же работает в интересах тех лиц, которые его используют для выполнения этой работы. Это и есть вербовка», - заявил Александр Новохатский.

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