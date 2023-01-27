Волонтер и медик Геннадий Друзенко уверен, что в органах работает много порядочных людей, но есть и такие, кто вызывает множество вопросов.

Волонтер и медик Геннадий Друзенко возмутился тем, что их фонд, ежедневно спасающий жизнь наших защитников, попал в "ориентировку" Государственной таможенной службы.

Об этом Геннадий Друзенко пишет на своей странице в сети Фейсбук, сообщают Акценты .

"В органах много порядочных и профессиональных людей, которые ценят подвиг медиков-добровольцев #ПДМШ. Поэтому я точно знаю, что на #ПДМШ в Государственная таможенная служба Украины действительно выставлена ​​т.н. "ориентировка". То есть нас наверняка подозревают в контрабанде". Хотя это абсурдно, потому как неприбыльная организация и составляющая Сил обороны Украины #ПДМШ и так освобожден от всех пошлин и налогов при ввозе гуманитарной помощи в Украину... Но меньше с тем: "ориентировка" есть, а значит от 6 января этого года будь -Какая помощь, которая едет к нам из-за границы для спасения жизни защитников Украины на фронте, будет встречать препятствия на таможне, - возмущается Геннадий Друзенко.

В то же время волонтер предлагает обратить внимание на тех, кто сегодня находится в руководстве украинской таможни, а именно - заместителя председателя ГТС Руслана Черкасского.

несколько квартир на Старонаводницкой; здание площадью почти 350 кв.м., в котором фактически проживает заместитель председателя ГТС, по ул. Петра Радченко в Киеве", – перечисляет Геннадий Друзенко.

Также волонтер отмечает, что брат таможенника Руслана Черкасского работает... в рыбном хозяйстве "ДНР".

"Но что самое интересное: в апреле 2017 года родной брат Руслана Черкасского Валерий, в доме которого в Киеве проживает заместитель председателя ГТС, получил служебное уведомление т.н. "Государственного комитета по водному и рыбному хозяйству ДНР", а в 2019 году – разрешение для перемещения лиц через линию разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей.Кстати, родной брат заместителя председателя ДМС до сих пор зарегистрирован (и на 05.08.2019 фактически проживал) в оккупированном Донецке.О гражданской женщине Черкасской, которая любит не только заместителя председателя ДМС, но и белые мерседесы "кубики", пока умолчу. Наверняка заработала на красивую жизнь предоставлением услуг по "эстетической медицине" в своей фирме, которая хоть и находится в центре Киева, до сих пор не имеет украиноязычной версии сайта - только русскую...", - удивляется волонтер.

В заключение волонтер призвал соответствующие органы обратить внимание на таможенника, ведь общественности очень интересно, откуда у всю жизнь работающего на государственной службе Руслана Черкасского средства на элитные автомобили и нереально дорогую недвижимость.

"Неужели Вам приятно донашивать кадры Януковича только потому, что они безотказно выполняют план по поступлениям МИДа государственный бюджет?", - обратился Геннадий Друзенко к Президенту Владимиру Зеленскому.