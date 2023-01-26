



Об этом Ирина Гриб Скандал вокруг поборов из зернового коридора обернулся временным устранением руководителя одесской таможни.Об этом Ирина Гриб пишет в своем телеграмм-канале, сообщают Акценты

Однако блоггер и журналист Ирина Гриб уверена, что Михаила Мирошниченко даже после такого масштабного скандала на 250 миллионов долларов могут через некоторое время вернуть обратно на его теплую должность.

Что касается назначения на Одесской таможне. Михаила Мирошниченко временно отстранили от исполнения обязанностей. И.о назначена Виктория Дубовик. Причиной отстранения явилась история с зерновым коридором и уплатой 4%. Недавно прошла ВСК, на которой разбирались, кто же больше всех заработал на этой истории. Все участники процесса решили, что – таможня. Правда, отхватили и налоговики. 29 декабря БЭБ провело ряд обысков у одесских топ-таможенников в кабинетах и ​​домах. В СМИ сообщали, что были изъяты документы, подтверждающие схемы на таможне. Утверждается, что за август-сентябрь 2022 года через порты Одесской области компании, находящиеся в статусе так называемых "рисковых", экспортировали 1 млн 157 тыс тонн зерна сомнительного происхождения общей стоимостью 250 млн 368 тыс долларов. В результате, для снятия напряжения Мирошниченко решили временно отстранить. Но ключевое слово здесь "временно", – считает Ирина Гриб.

"Мирошниченко классический пример недореформ имени Порошенко. Сначала "Антикоррупционный форум Львовщины" уличил заместитель начальника Львовской таможни в жизни не на одну зарплату - парочка автомобилей, земельные участки и квартиры, которые ну никак не мог бы купить на доходы от госслужбы. Даже была реакция от НАБУ А уже через несколько лет, в 2019 г., Михаил Мирошниченко был одним из претендентов на должность… председателя Гостаможслужбы”, – характеризует чиновника портал Акценты .