Военный Святослав Дубина сообщил, что в украинском государстве власть должна быть прозрачной и полностью подотчетной.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам военного, сейчас в Украине начались антикоррупционные разборки, и это очень важно, ведь на внутреннем фронте нам тоже нужна победа. Как подчеркнул Святослав Дубина, освобождение всех территорий еще не будет означать победу Украины в войне, ведь нужны успехи еще и на втором, внутреннем фронте.

«Освобождение украинских территорий – это не победа, это освобождение украинских территорий. А победа заключается в том, чтобы мы вычистили украинских коррупционеров со всех властных институций и построили свое государство», - сообщил Святослав Дубина.

Как отметил военный, в этом государстве украинцы должны будут отвечать за каждую копейку в бюджете, контролировать полностью власть, а власть должна стать полностью прозрачной и подотчетной.

«И должно быть наказание за разворовывание общественных благ и общественных денег строгое и неизбежное», - добавил Святослав Дубина.

Как писала ранее Politeka, украинцы ответили на жалобу Тимощука, которого наказали: «Ты сделал свой выбор».

Также Politeka сообщала, что Георгий Биркадзе рассказал о выборах в парламент в 2023 году: «Нужно понимать, что выборы – это деньги, а денег у государства нет».