Политолог Алексей Буряченко объяснил, что сегодня у украинцев есть запрос на борьбу с коррупцией, поскольку некоторые чиновники настолько капсулизировались, что разорвали связь с интересами людей.
Об этом он рассказал в программе «Культ личности».
Как отмечает гость программы, если говорить, например, о кейсе заместителя министра развития общин и территорий Украины, которое сейчас ликвидируют, скорее всего, по информации правоохранительных органов, а именно НАБУ, дело идет в коррупцию, причем в крупной взятке 400 тысяч долларов.
«Но меня поразила, честно говоря, даже не сумма. Меня поразила эта озвученная схема: в такие сложные времена, когда идет война, когда Украина сидит без света, умудряются нарабатывать схемы на закупке генераторов и на этом наживаться», - констатирует Алексей Буряченко.
По мнению политолога, в обществе сейчас действительно есть запрос на борьбу с внутренней коррупцией и президент Зеленский должен ее возглавить, потому что все те люди, которые сейчас занимаются этими коррупционными делами, точно не улучшают ситуацию.
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«Правоохранительные органы молодцы, нужно отдать им должное, хорошо сработали по многим направлениям. А другая сторона медали, что некоторые высокопоставленные должностные лица, некоторые бюрократы, некоторые государственные служащие, правоохранители в частности, если упоминать кейс с заместителем Генерального прокурора, настолько капсулизировались, причем и на региональном уровне, и на центральном, что их интересы абсолютно перестали совпадать с интересами обычных людей», - объясняет Алексей Буряченко.
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