Политолог Алексей Буряченко объяснил, что сегодня у украинцев есть запрос на борьбу с коррупцией, поскольку некоторые чиновники настолько капсулизировались, что разорвали связь с интересами людей.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

Как отмечает гость программы, если говорить, например, о кейсе заместителя министра развития общин и территорий Украины, которое сейчас ликвидируют, скорее всего, по информации правоохранительных органов, а именно НАБУ, дело идет в коррупцию, причем в крупной взятке 400 тысяч долларов.

«Но меня поразила, честно говоря, даже не сумма. Меня поразила эта озвученная схема: в такие сложные времена, когда идет война, когда Украина сидит без света, умудряются нарабатывать схемы на закупке генераторов и на этом наживаться», - констатирует Алексей Буряченко.

По мнению политолога, в обществе сейчас действительно есть запрос на борьбу с внутренней коррупцией и президент Зеленский должен ее возглавить, потому что все те люди, которые сейчас занимаются этими коррупционными делами, точно не улучшают ситуацию.

«Правоохранительные органы молодцы, нужно отдать им должное, хорошо сработали по многим направлениям. А другая сторона медали, что некоторые высокопоставленные должностные лица, некоторые бюрократы, некоторые государственные служащие, правоохранители в частности, если упоминать кейс с заместителем Генерального прокурора, настолько капсулизировались, причем и на региональном уровне, и на центральном, что их интересы абсолютно перестали совпадать с интересами обычных людей», - объясняет Алексей Буряченко.

Как сообщала Politeka, боец ВСУ Пилот рассказал, куда тянет всех россия и почему с ней обязательно нужно покончить.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, что делать с коррупционерами.