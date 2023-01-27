Доктор философских наук Виталий Хромец объяснил, что сегодняшнее украинское образование – постсоветское, оно строится на памяти и запоминании, что не соответствует современному миру.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

По словам гостя программы, это образование, которое у нас есть в Украине, - это едва ли не последний бастион постсоветскости. В частности, объясняет он, форма организации образования, его организационные формы, ее методическое обеспечение, подготовка кадров остаются такими, какими были в брежневско-горбачевские времена.

«Это не хорошо и не плохо, если бы это было, например, в 1990-х годах, ясна инерция. И самое главное – в советское время, когда образованием гордились, оно совершенно четко выполняло определенные задачи и оно ориентировалось на тот тип экономики и политических отношений, которые были в Советском Союзе. Согласитесь, это нонсенс: мы строим нового советского человека будущего в украинском государстве, уже разменявшем третий десяток своей независимости», - констатирует Виталий Хромец.

Как отмечает эксперт, этот тип традиционного образования, который существует в Украине, уже на самом деле развивается и транслируется 2,5 тысячи лет. То есть, объясняет он, это образование, которое прежде всего основывается на памяти и на запоминании. Гость программы подчеркивает, что этот тип образования не удовлетворяет никого: ни ученика, ни учителя, ни государство, ни работодателя, ни родителей – а значит, его нужно менять.

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